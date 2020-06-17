Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sakatlandı Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da Nwakaeme şoku yaşandı. 31 yaşındaki oyuncu sol kasığındaki problemden dolayı üç hafta forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den taraftarlara üzücü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldız ismi sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fanatik'in haberine göre 31 yaşındaki Nijeryalı yıldızın Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor. Bordo-mavili ekip, önümüzdeki üç haftada sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Bu sezon gösterdiği performansıyla göz dolduran Anthony Nwakaeme, forma giydiği 25 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.

TRABZONSPOR FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyen Trabzonspor, finaldeki rakibini bekliyor. Aytemiz Alanyaspor - Fraport-Tav Antalyaspor eşleşmesinin galibi Karadeniz ekibiyle finalde kozlarını paylaşacak. Aytemiz Alanyaspor - Fraport-Tav Antalyaspor eşleşmesinin rövanş mücadelesi, 18 Haziran 2020 Perşembe günü 20.45'te Alanya'da oynanacak.