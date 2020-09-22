Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth resmen RB Leipzig'te! Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada Norveçli golcünün 20 milyon euro ve 2 milyon euro da bonus karşılığında Alman ekibine transfer olduğu belirtildi.

Anlaşmaya göre Sörloth'un transferinden elde edilecek tüm gelirler, Crystal Palace ve Trabzonspor arasında yarı yarıya paylaşılacak. Böylece bordo-mavililerin kasasına 11 milyon euro girmiş olacak.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sörloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1- Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000 euro ödenecektir.

2- Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000 euro bonus ödenecektir.

3- Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4- Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

ALMANYA'YA GİTTİ

Norveçli golcü, sabah saatlerinde Almanya'nın Leipzig şehrinde görüldü. Sağlık kontrolüne giderken kameralara yakalanan oyuncu, yeni takımıyla oynamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

TARİHİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda gol kralı olan Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol atıp 10 asist yaptı.