Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son dakika: Trabzonspor'da Sörloth'un ayrılığı resmileşti. Norveçli golcü için Almanya'nın RB Leipzig takımı, 20 milyon euro ve 2 milyon euro da bonus ödeyecek. Yapılan açıklamaya göre bu meblağ, Trabzonspor ile Crystal Palace arasında yarı yarıya paylaşılacak.

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth resmen RB Leipzig'te! Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada Norveçli golcünün 20 milyon euro ve 2 milyon euro da bonus karşılığında Alman ekibine transfer olduğu belirtildi.

Anlaşmaya göre Sörloth'un transferinden elde edilecek tüm gelirler, Crystal Palace ve Trabzonspor arasında yarı yarıya paylaşılacak. Böylece bordo-mavililerin kasasına 11 milyon euro girmiş olacak.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sörloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000 euro ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000 euro bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

VEDA MESAJI

Trabzonspor'dan ayrılarak Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transfer olan golcü oyuncu Alexander Sörloth, "Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım." dedi.

Bordo-mavili takımda geçen sezon 24 golle gol kralı olan Norveçli futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile veda etti.

Sörloth, Trabzonspor'da geçirdiği geçen sezonun kendisi için çok duygusal olduğunu ifade ederek, "Başkan Ahmet Ağaoğlu'na beni kabullenip bir baba figürü gibi davrandığı için büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Burada bulunduğum süre boyunca kendisi benim için çok özeldi ve tekrar kendisine büyük teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Yalnızca saha içinde değil, aynı zamanda şehirdeki birçok insanla da arkadaşlıklar kurduğunu, bu yüzden bu mesajı video ile göndermenin çok zor olduğunu belirten Sörloth, "Keşke bu veda mesajını bir veda üzerinden değil sizlere orada bizzat kendimi söyleyebilseydim. Trabzon şehri beni kendi çocukları gibi görseler de kariyerimde ulaşmak istediğim hedeflerim ve hayallerim var. Onlardan biri Almanya Bundesliga'da oynamaktı. Çünkü çok iyi bir lig, dünyadaki en iyi liglerden bir tanesi." şeklinde konuştu.

"Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor'dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak." ifadesini kullanan Norveçli oyuncu, şunları kaydetti:

"Umuyorum herkes de bunu anlayacaktır. Hepinize bizzat veda edebilmeyi isterdim. Ancak bu yıl Kovid-19 salgınıyla birlikte seyahat etmek daha zorlaştı ve maalesef bu yüzden gelip ellerinizi sıkıp düzgün bir şekilde veda etme fırsatı bulamıyorum. Ama yine de beni aranıza kattığınız ve kariyerimde yeni adımı atma fırsatı tanıdığınız için sizlere minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Trabzon'da her zaman arkadaşlarım olacak. Takım arkadaşlarım, antrenörler, sağlık ekibi, oradaki herkes geçen yılı unutulmayacak bir yıl haline getirdiler. Sizlere her zaman borçlu hissedeceğim. Gelecek de tekrar sizlerle görüşebilmeyi umuyorum."

ALMANYA'YA GİTTİ

Norveçli golcü, sabah saatlerinde Almanya'nın Leipzig şehrinde görüldü. Sağlık kontrolüne giderken kameralara yakalanan oyuncu, yeni takımıyla oynamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

TARİHİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda gol kralı olan Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol atıp 10 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com