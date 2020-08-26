Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi

Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü kuzenin yanında çalışarak harçlığını çıkartan Melih Buğra Ertek (19), üniversite yerleştirme sonuçlarını Çarşamba pazarında açtığı tuhafiye tezgahında öğrendi. Cep telefonu ile ÖSYM'nin sitesine girerek üniversiteyi kazandığını öğrenen Ertek, farklı bir heyecan yaşadı. Sevincini önce ailesini telefonla arayarak sonra da yanında birlikte çalıştığı arkadaşları ile paylaşan Ertek, başarının sırrının düzenli ve verimli çalışmaktan geçtiğini söyledi.

"MÜŞTERİ İLE İLGİLENİRKEN SONUÇLARI ÖĞRENDİM"

Ertek, "Burada müşteri ile ilgilenirken sonuçları öğrencim, çok mutlu oldum. Sevincimi yakınlarımla, burada birlikte çalıştığımız arkadaşlarla paylaştım" dedi.

BABASI DOKTOR OLMASINI İSTİYORDU

Haftanın iki günü pazar tezgahında diğer günler ise sınavlara çalıştığını belirten Ertek, iki kardeş olduklarını babasının Turhal'da makine fabrikasından emekli olduğunu ifade ederek, "Tıp, doktorluk babamın istediği bir meslekti. Benim doktor olmamı istiyordu. Burada hem çalışıp, hemde derslerime çalışarak rabbimin izni ile Tıp Fakültesini kazandım. Hem babamı, hemde aile mi mutlu ettim" diye konuştu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ertek, psikiyatri doktoru olmayı istediğini sözlerine ekledi.