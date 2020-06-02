Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren Türk Hava Yolları (THY) 1 Haziran'da yurt içi uçuşlarını başlatmasının ardından 18 Haziran'da da yurt dışı seferlerine başlayacak. THY ilk etapta Avrupa'daki 16 şehirden Türkiye'deki 14 noktaya uçacak.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPILDI

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konu hakkında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

4 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DAN 34 KENTE UÇACAK

THY 1 Haziran'da İstanbul'dan Ankara'ya uçmaya başladı. Havacılık devi, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente, Ankara'dan ise 15 kente iç hat seferlerine başlayacak.