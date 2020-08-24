Son Dakika: Tecavüzle suçlanan eski HDP'li Tuma Çelik hakkında dokunulmazlığı kalksın kararı

NE OLMUŞTU?

TBMM Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in avukatlarının da imzası bulunan 8 sayfalık yazılı savunmasını geçtiğimiz hafta perşembe günü görüştü.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda oluşan Hazırlık Komisyonu, geçtiğimiz hafta perşembe günü AK Parti milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplanmıştı. Komisyon, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in savunmasını görüşmüştü.

27 Temmuz'da yapılan toplantıda mağdur D.K. dinlenmiş ve Tuma Çelik'ten savunması istenmişti. Çelik, iki avukatının da imzası bulunan 8 sayfalık yazılı savunmasını önceki hafta Meclis'e göndermişti. Komisyon geçtiğimiz perşembe günü yaptığı toplantıda, D.K. adlı kadına cinsel saldırı ile suçlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması istenen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in savunmasını görüştü. Toplantıda Çelik'in yazılı savunması ile birlikte fezlekede yer alan deliller, mağdur kadının komisyona verdiği sözlü savunması ile konuya ilişkin tüm evrak tek tek ele alındı.

ÇELİK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çelik, savunmasında cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını reddederken, D.K adlı kadınla birlikte olduğunu, kadının evine geldiğini, geceyi birlikte geçirdiklerini, kadının özel günü nedeniyle evi kirlettiğini ileri sürdü. Çelik, evi ve banyoyu da birlikte temizlediklerini savunmasında belirtmişti.