Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa alınacak 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruların 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

07.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:23

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa yapılacak personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız" dedi.

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ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

- T.C. vatandaşı olmak,

- 8 yaşını doldurmuş olması 35 yaşından gün almamış olması,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Güvenlik ve arşiv araştırmaların olumlu olması,

- KPSS başvuru şartları ile eğitim şartlarına sahip olmak

KADRO DAĞILIMI

– 1.163 Mühendis,

– 11 Sağlık Teknikeri,

– 50 Teknisyen,

– 139 Tekniker

– 790 Veteriner Hekim