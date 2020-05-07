Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa alınacak 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruların 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını söyledi.
07.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:23
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa yapılacak personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız" dedi.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
- T.C. vatandaşı olmak,
- 8 yaşını doldurmuş olması 35 yaşından gün almamış olması,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Güvenlik ve arşiv araştırmaların olumlu olması,
- KPSS başvuru şartları ile eğitim şartlarına sahip olmak
KADRO DAĞILIMI
– 1.163 Mühendis,
– 11 Sağlık Teknikeri,
– 50 Teknisyen,
– 139 Tekniker
– 790 Veteriner Hekim