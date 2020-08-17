Taksiciler arasında yolcu alma kavgası çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, taksiciler arasında "yolcumu aldın" bahanesiyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kavga sırasında yaşlı bir adam fenalaştı. Fenalaşan taksici yaşlı adam, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

TAKSİ BAGAJINDAN POMPALI TÜFEK FİŞEĞİ ÇIKTI

Ekipler konuya taraf olan kişiyi polis merkezine götürdü. Bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü bulundu.