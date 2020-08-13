Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 4 Ağustos'ta ilan edilen takım harcama Limitlerine ilişkin yaptığı itirazın incelendiği belirtildi. Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon için Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen takım harcama limiti %15'lik sapma tutarıyla birlikte 177.573.089 TL olarak açıklanmıştı.