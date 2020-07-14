Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Son dakika: Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman sezonun bitimine 2 hafta kala istifa etti. Rize ekibinde 9 lig maçına çıkan Karaman, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alabildi.
14.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:00
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman sezonun bitimine 2 hafta kala yollar ayrıldı.
Sezona Trabzonspor'da başlayan Karaman, bordo mavili ekipten 17. haftada ayrılmıştı. Süper Lig'de sezonun 25. haftasında Çaykur Rizespor'un başına geçen tecrübeli teknik adam, Rize ekibiyle ligde 9 maça çıktı ve 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Karadeniz ekibi son olarak 32. haftada oynanan maçta Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmuştu. Çaykur Rizespor, sezonun bitimine 2 hafta kala topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor.