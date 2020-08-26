Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü belli oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasını ligin yeni takımı Hatayspor deplasmanında açarken sezonun ilk derbisi 1. hafta Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. 21 takımlı ligde ilk hafta bay geçen takım ise İttifak Holding Konyaspor olacak.

26.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:52

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü Riva'da gerçekleştirilen kuru çekimi sonrasında belirlendi. 21 takımın yer alacağı Süper Lig'in ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor, maç oynamazken sezonun ilk derbisi 1. haftada Trabzospor ve Beşiktaş arasında oynanacak.

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SON ŞAMPİYON DEPLASMANDA SEZONU AÇIYOR

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezonu Hatayspor deplasmanında yeni sezonu açacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SEYİRCİSİZ

Süper Lig'de ilk 3 hafta seyircisiz oynanacak. Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci maçlara girebilecek. Böylelikle Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbileri seyircisiz olacak.

1. HAFTA MAÇLARI

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Hatayspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği

BAY: İttifak Holding Konyaspor

DERBİ TARİHLERİ

1. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

3. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

6. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

10. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

19. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

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