Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri
Son dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü belli oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasını ligin yenki Hatayspor deplasmanında açarken sezonun ilk derbisi 1. hafta Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. 21 takımlı ligde ilk hafta bay geçen takım ise Yeni Malatyaspor olacak.
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü Riva'da gerçekleştirilen kuru çekimi sonrasında belirlendi. 21 takımın yer alacağı Süper Lig'in ilk haftasında İttifak Holding Konyaspır, maç oynamazken sezonun ilk derbisi 1. haftada Trabzospor ve Beşiktaş arasında oynanacak.
Son şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Hatayspor deplasmanında yeni sezonu açacak.
1. HAFTA MAÇLARI
MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
BAY: İttifak Holding Konyaspor
DERBİ TARİHLERİ
1. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
3. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
6. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
10. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
15. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
19. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray