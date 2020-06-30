Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

Son dakika: Süper Lig'de zirvenin kaderini belirleyecek Galatasaray-Trabzonspor maçında tecrübeli hakem Cüneyt Çakır görev alacak.

30.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:44

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak.Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. hakemi ise Serkan Tokat.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

3 TEMMUZ CUMA

21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya

4 TEMMUZ CUMARTESİ

18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen

18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek

5 TEMMUZ PAZAR

18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 TEMMUZ PAZARTESİ

21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

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