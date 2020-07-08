Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Süper Lig'de merakla beklenen yeni sezonun başlama tarihi belli oldu. 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak.
08.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:02
Süper Lig'de merakla beklenen yeni sezonun başlama tarihi resmen açıklandı. Buna göre Riva'da yapılan toplantı sonrası 2020-21 sezonunun 11 Eylül 2020 tarihinde başlamasına karar verildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Ligde ilk hafta maçları 11-12-13 Eylül'de oynanacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonu ise 26 Temmuz 2020'de sona erecek.