Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak

Süper Lig ve Türkiye'deki diğer profesyonel liglerde 2020/21 sezonu planlaması belirlendi. 11 Eylül 2020 günü başlayacak olan Süper Lig'in ilk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek. Öte yandan 29 Ocak 2021-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında da ligin ikinci yarısı oynanacak.

TOPLAM 9 HAFTA, HAFTA İÇİ MAÇLARIYLA DÜZENLENECEK

Bu sezon 21 takımlı olan ligde hafta içi maçları dikkat çekti. TFF'den yapılan açıklamada toplam 9 haftada hafta içi maçların oynanacağı duyuruldu. Açıklamada "16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak" ifadelerine yer verildi.

TFF 1. LİG'DE DE HAFTA İÇİ MAÇLARI VAR

TFF 1. Lig ise 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig'de takımlar 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi sahaya çıkacak.

ALT LİGLER

Federasyon alt ligler hakkında da detayları paylaştı. TFF 2. Lig, 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi düzenlenecek.

PLAY-OFF DETAYLARI SONRA AÇIKLANACAK

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.