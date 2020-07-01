Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda oynanacak 32. ve 33. haftanın programını açıkladı. Buna göre 33. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

İşte 32. ve 33. haftanın maç programı;

32. HAFTA

11 Temmuz 2020 Cumartesi

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği

21.00 Fenerbahçe-D.G. Sivasspor

12 Temmuz Pazar

18.30 Ankaragücü-Galatasaray

21.00 Fraport Tav Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor

13 Temmuz Pazartesi

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

21.00 BTC Türk Malatyaspor-Beşiktaş

33.HAFTA

17 Temmuz Cuma

21.00 Galatasaray-Göztepe

18 Temmuz Cumartesi

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

19 Temmuz Pazar

18.30 Çaykur Rizespor-BTC Türk Malatyaspor

18.30 Ankaragücü-Fraport Tav Antalyaspor

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

20 Temmuz Pazartesi

21.00 D.G. Sivasspor-Gençlerbirliği