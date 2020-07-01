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Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda oynanacak 32. ve 33. haftanın programını açıkladı. Buna göre 33. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

01.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:27

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda oynanacak 32. ve 33. haftanın programını açıkladı. Buna göre 33. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

İşte 32. ve 33. haftanın maç programı;

32. HAFTA
11 Temmuz 2020 Cumartesi
21.00 Göztepe-Gençlerbirliği
21.00 Fenerbahçe-D.G. Sivasspor

12 Temmuz Pazar
18.30 Ankaragücü-Galatasaray
21.00 Fraport Tav Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor

13 Temmuz Pazartesi
18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
21.00 BTC Türk Malatyaspor-Beşiktaş

33.HAFTA
17 Temmuz Cuma
21.00 Galatasaray-Göztepe

18 Temmuz Cumartesi
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

19 Temmuz Pazar
18.30 Çaykur Rizespor-BTC Türk Malatyaspor
18.30 Ankaragücü-Fraport Tav Antalyaspor
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

20 Temmuz Pazartesi
21.00 D.G. Sivasspor-Gençlerbirliği

Son Dakika: Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak
Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak
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