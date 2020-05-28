Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme süreci ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BİREYSEL SPORLARLA İLGİLİ SINIRLAMALAR KALDIRILDI

Erdoğan, plajlar, milli parklar ve bahçelerin de belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebileceğini belirterek, "Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir" dedi.