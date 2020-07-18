Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Silivri TEM Otoyolu'nda aracını emniyet şeridinde tamir eden 22 yaşındaki sürücü sürücü, yanından geçen otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'da Silivri TEM Otoyolu'ndan akılalmaz bir kaza meydana geldi. Arızalanan aracını emniyet şeridinden tamir etmeye çalışan 22 yaşındaki Yahya Babak, yanından hızla geçen turist otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Silivri Ortaköy mevkiindesaat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yahya Babak, aracı arıza yapınca emniyet şeridine çekti. 22 yaşındaki Babak aracını tamir ederken yanından hızla geçen turist otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ ÇEVREDEKİLERİN UYARISIYLA DURDU
Babak'a çarpan bagaj kapağının koptuğunu fark etmeyen otobüs sürücüsü yaklaşık 200 metre ileride çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Yahya Babak'ın cesedi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.