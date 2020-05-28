Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili önemli kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran'da sona ereceğini duyurdu. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görülmesi halinde yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş arası çarşamba günleri 14.00-20.00 arasında sokağa çıkabilecek.

RESTORAN VE KAFELER AÇILIYOR

1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. Kamu görevlileri 1 Haziran'dan itibaren işbaşı yapacak.

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

PLAJLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.