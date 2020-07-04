Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
04.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:12
Dün Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.