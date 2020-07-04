Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Dün Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.