Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Patlamanın şiddetini anlatan ilk görüntüler de geldi. Kara bulutların yükseldiği olay yerinde hava fişeklerin patlamaya devam ettiği görüldü.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Fabrikada 150-200 çalışan var" dedi.