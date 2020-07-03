Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI: VAHİM BİR TABLO VAR

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Vahim bir tablo var. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Hala patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz" dedi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI: FABRİKADA 150-200 ÇALIŞAN VAR

Hendek Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, patlamaların halen sürdüğünü söyledi. Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "İçeride 150-200 kadar çalışan var. 3 yıl önce de aynı bölgede patlama olmuştu" dedi.