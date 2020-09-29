Son dakika sağlık: Doğada bedava, tezgahta 10 lira; bin bir derde deva

Doğada bedava, tezgahta 10 lira; bin bir derde deva

Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği, bağışıklığı güçlendirici ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı özellikleri ile bilinen Aluç meyvesi, Ekim ayının gelmesi ile tezgahlarda yerini aldı

