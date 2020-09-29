Son dakika sağlık: Doğada bedava, tezgahta 10 lira; bin bir derde deva
29.09.2020 11:25 | Güncelleme: 29.09.2020 11:43
Son dakika sağlık haberi: Doğada bedava, tezgahta 10 lira; bin bir derde deva Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği, bağışıklığı güçlendirici ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı özellikleri ile bilinen Aluç meyvesi, Ekim ayının gelmesi ile tezgahlarda yerini aldı Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği, bağışıklığı güçlendirici ve...
Doğada bedava, tezgahta 10 lira; bin bir derde deva
Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği, bağışıklığı güçlendirici ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı özellikleri ile bilinen Aluç meyvesi, Ekim ayının gelmesi ile tezgahlarda yerini aldı