Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 24 saatlik 27 Haziran verilerini açıklarken günlük vaka sayısının 1000'in altına düşeceği zamanla ilgili şu öngörüde bulundu: "Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz."

"BUGÜNKÜ TANI SAYIMIZ DÜNDEN 24 AZ"

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz."

17 HASTA VEFAT ETTİ

Son 24 saatlik verilere göre 45 bin 213 hastaya koronavirüs testi yapıldı. Bu hastaların 1372'sinde koronavirüs tespit edildi. 17 hasta ise hayatını kaybetti. Bu sayıların ardından ülkemizde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 5 bin 82'ye vaka sayısı ise 195 bin 883'e çıktı.

2 BİNE YAKIN HASTA İYİLEŞTİ

Türkiye'de son 24 saatte 1984 koronavirüs hastası iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı ise 169 bin 182 oldu. Öte yandan 984 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 366 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.