Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlarla ilgili 7 Haziran verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, tedbir almayan ve adeta koronavirüs Türkiye'ye hiç uğramamış gibi yaşamaya devam eden vatandaşları uyarmak için son 1 günde gittikleri yerlerde virüs bulaşan kişi sayısını açıkladı.

"HASTA ZİYARETİ VE ASKER EĞLENCESİNDE 248 KİŞİ ENFEKTE OLDU"

Bakan Koca mesajında şunları yazdı: "Filyasyon (bulaşıcı hastalık varlığında, hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranması) çalışmalarında, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Ülkemizde bugün açıklanan son 24 saatlik verilere göre 23 kişi vefat etti ve koronavirüsten hayatını kaybeden hasta sayısı 4 bin 692'ye yükseldi. 914 kişide daha koronavirüs çıkmasıyla ise toplam vaka sayısı 170 bin 132 oldu. Türkiye'de son 24 saatte 35 bin 335 kişiye test yapılırken 2 bin 647 hasta ise iyileşti.

Öte yandan ülkemizde toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593'e toplam iyileşen hasta sayısı 137 bin 969'a yükselirken 613 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ediyor. 274 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.