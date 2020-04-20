Son Dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan İstanbul'da yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi hakkında brifing alıyor. Burada açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 15 Mayıs'ta bütünüyle faaliyete geçeceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Başakşehir'de 2 bin 682 kapasitesi olacak. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.

AVRUPA'DA İLK OLACAK

Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

"İSTANBUL, SAĞLIKTA DÜNYANIN EN BAŞTA GELEN ŞEHRİ OLACAK"

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

GEREKLİ ALTYAPI TAMAMLANDI

Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı. Acil laboratuvarımız, hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim için önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir. Pandemi döneminde hastalarımıza immun plazma verilmesinin önemli olduğunu ve buradaki hastalarımıza bu plazmanın kullanılması için yeterli altyapımızın olduğunu belirtmek isterim. Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık.

"450 YOĞUN BAKIM ODAMIZ BULUNUYOR"

Dünyada bu zenginliğe sahip bir başka bir ülkede yok. Şu anda 155 yoğun bakım odasını açmış oluyoruz. Her yoğun bakım odamızın negatif basınçlı oluğunun altını çizmek istiyorum. Ve 450 yoğun bakım odamız bulunuyor. Şu an açılışını yaptığımız 150 yoğun bakım odası kurulmuş durumda.

MAYIS'A KADAR 5 BİN VENTİLATÖR ÜRETİLECEK

Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı'nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık.