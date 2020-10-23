Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışı sonrası açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son dönemde artan koronavirüs vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ziyaretleri tamamlayınca çalışma programına geçtik. 5 ayrı çalışma toplantısını tamamladıktan sonra bilgi vermek üzere huzurlarındayım. Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir olmak üzere sağlık ekipleriyle bir araya geldik.

"SALGIN ANADOLU'DA İKİNCİ ZİRVE DÖNEMİNDE"

Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilgilendirecek niteliktedir. Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık."