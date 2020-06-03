Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. İkinci dalga konusuna değinen Bakan Koca, ikinci bir dalga beklemediğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, "Bugüne kadar toplum olarak büyük feraset gösterdiniz. Buna dayanarak diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz. Bakanlığımız, sağlık ordumuz adına yürekten teşekkür ediyorum. Tedbirlere uymadığımız takdirde normalleşmeye başlayan her alan risk alanı haline gelecektir. Bu dönem risk daha çok hastalığı belirtisiz şekilde yaşayanlar üzerinden gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.