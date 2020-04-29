Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Bakan Fahrettin Koca, salgının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"AVRUPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKTE ORANI YÜZDE 11, BİZDE YÜZDE 6,5"

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında en önemli mücadeleyi veren sağlık çalışanlarının enfekte olmasıyla ilgili şu verileri paylaştı: "Şu dönemde maalesef enfekte olan sahada yoğun özveri, gayret, fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam birilerinin söylediği kadar değil daha fazlası maalesef. Enfekte sayımız 7 bin 428. Yani 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde vakalarımız içinde oranı yüzde 6,5'a yakın. Avrupa'daki ortalama yüzde 10-11'lerde. Gönül hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum."