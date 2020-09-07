Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı
Son dakika: Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov, "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs" ve "Kasten adam öldürmek" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların son savunmalarının alınmasının ardından hüküm açıklandı.
Mahkeme heyeti, saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov'u "Anayasa'yı ihlal" ve 1'i polis memuru 39 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Sanık Masharipov'u 79 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 1368 yıl hapse mahkum eden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Masharipov'u "kasten öldürmeye yardım", "Anayasa'yı ihlale yardım" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Sanıklardan 11'inin tüm suçlardan beraatine karar veren heyet, bazı sanıkları "terör örgütü üyeliği" suçundan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15'te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov'u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve 4 operasyondan son anda kurtulan Masharipov, Esenyurt'ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalanmıştı.