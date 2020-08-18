Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Son dakika: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelen PSG, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Di Maria, Marquinhos ve Juan Bernat'ın golleriyle tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.
18.08.2020 23:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:03
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelen Fransız takımı Paris Saint Germain, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Di Maria, Marquinhos ve Juan Bernat'ın golleriyle PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline kaldı.
DI MARIA ŞOV YAPTI
Paris'in Arjantili yıldızı Di Maria, performansıyla dikkat çekti. Di Maria, 1 gol 2 asistlik katkısıyla geceye damga vurdu