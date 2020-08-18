Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi Son dakika: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelen PSG, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Di Maria, Marquinhos ve Juan Bernat'ın golleriyle tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelen Fransız takımı Paris Saint Germain, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Di Maria, Marquinhos ve Juan Bernat'ın golleriyle PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline kaldı. DI MARIA ŞOV YAPTI Paris'in Arjantili yıldızı Di Maria, performansıyla dikkat çekti. Di Maria, 1 gol 2 asistlik katkısıyla geceye damga vurdu. FİNALE ÇIKAN 5. FRANSIZ TAKIMI PSG; Reims, Saint Etienne, Marsilya ve Monaco'nun ardından Şampiyonlar Liginde final oynamaya hak kazanan 5. Fransız takımı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde en son Monaco, 2003-04 sezonunda final oynamıştı. PSG 16 yıl sonra adeta kupanın bir ucundan tutan ilk Fransız ekibi oldu. PSG'nin finaldeki rakibi Bayern Münih - Lyon eşleşmesinin galibi olacak.