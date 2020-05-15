Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde evlerinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım götürmek amacıyla kurulan her ilde ayrı ayrı kurulan Vefa Sosyal Destek gruplarından biri dün Van'da terörist saldırısına uğradı. Saldırıda biri belediye çalışanı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Bugün ise Van Valiliği olayla ilgili 38 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Vefa Sosyal Destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı'' ifadeleri kullanıldı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının hemen ardından zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam etmektedir."

ARALARINDA HDP ÖZALP İLÇE BAŞKANI DA VAR

Bu arada Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Özalp İlçe Başkanı ve 5 yöneticinin de bulunduğu bildirildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Dün saldırıya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamanın devamında, "Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.