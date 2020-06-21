Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin de silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Öte yandan, Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) memleketi Osmaniye'deki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin merkeze bağlı Mevlana Mahallesi'ne gelen Vali Yardımcısı Adem Yılmız, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve beraberindeki heyet, acı haberi baba İsmail Köse ve anne Fatma Köse'le verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Köse çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevliliri müdahale etti. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ise taziye için eve akın etti.Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin naşı, yarın Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından tören ile Osmaniye Merkez Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.