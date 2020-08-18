Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin yok

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim geçtiğimiz yılki eğitim-öğretim döneminden itibaren yapılmıyor. Bu yılda okullar 21 Eylül'de açılacak. Ancak bazı özel okullar velilerden aldıkları eğitim ücretlerini iade etmemek için tüm sınıflarda "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitim başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, buna izin vermeyeceklerini belirtti ve özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu"na izin verilmeyeceğini açıkladı.

KARARA UYULMAZSA YAPTIRIM VAR

Bakan Selçuk kararla ilgili "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

30 AĞUSTOS'TA UZAKTAN 21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı programa göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 30 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak. Bakanlık ayrıca 21 Eylül'de yüz yüze eğitim-öğretime başlamak için tüm hazırlıkların yapıldığını da duyurdu.