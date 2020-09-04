Son Dakika: Otel odasında ölü bulunan hakim, kendisini kazara vurmuş
Son dakika habere göre TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde kaldığı otel odasında cansız bedeni bulunan Hakim Erkin Özen'in intihar etmediği, şarjörünü çıkardığı tabancasını kontrol ederken haznede kalan merminin ateş alıp, kafasına isabet ettiği ortaya çıktı.
TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde kaldığı otel odasında cansız bedeni bulunan Hakim Erkin Özen'in intihar etmediği, şarjörünü çıkardığı tabancasını kontrol ederken haznede kalan merminin ateş alıp, kafasına isabet ettiği ortaya çıktı.
Olay, dün Hozat ilçesinde meydana geldi. Hozat Adliyesi'ne 2 ay önce atanan Hakim Erkin Özen, makamına gelmeyince koruma polisi, telefonla aradı. Ulaşamayınca kaldığı otele gitti. Koruma polisi, Hakim Özen'in oda kapısını açmaması üzerine durumu, Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Başsavcının talimatıyla otel odasının kapısını açan güvenlik güçleri, Özen'i, başında tabancayla vurulmuş halde buldu. Özen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, polis ekipleri otel odasında inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirmede Özen'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlatırken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, olay yerinde yapılan incelemeyi ve Özen'e yapılan otopsiyi takip etti.
Özen'in tabancasında farklı parmak izine rastlanmadığı öğrenildi. Oteldeki güvenlik kameraları ile çevredeki bütün mobese kameraları incelenirken, olayda şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.