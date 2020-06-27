Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı

ÖSYM'nin YKS'de adaylara yönelttiği sorulardan 4'ünün fotoğrafı internette dolaşıma sokuldu. Fotoğraf çekmenin imkansız olduğu sınavda fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki soruların fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşılması tartışma yarattı. Bu tartışmalar sonrası açıklama yapan ÖSYM Başkanlığı, soruları sızdıran kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

PAYLAŞAN KİŞİ KİTAPÇIK NUMARASINDAN BULUNACAK

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada soruların sınav sonrası sızdırıldığını kabul ederek, "2020-YKS 'nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır. Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz." denildi.