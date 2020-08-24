Son Dakika: LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
24.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:56
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara, "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
YÜZDE 98 TERCİH ETTİKLERİ OKULA YERLEŞTİ
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.