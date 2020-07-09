Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"nda konuşuyor. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, "Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık ama şartlar elverişli olursa açarız" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Okulların açılacağı hafta ne olacağın bilinmez. Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil.

"EĞİTİMİN 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz.

Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için. Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz.

"UZAKTAN EĞİTİME HAZIRIZ"

Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin..." biz buna da hazırız.

Verilere bakar o tabloya göre hareket ederiz.

(Özel okullar yüz yüze eğitime başlayabilir mi? Seyreltilmiş sınıfta öğretmen ihtiyacı hissedilir mi? Sağlık çalışanı bulundurulacak mı?) Özel okullar için de bazı açıklamalar yaptık, 'isteyen okullarımız yüz yüze eğitimle ilgili faaliyetlerine başlayabilir.'

Öğretmen ihtiyacı şöyle izah edilebilir; bizim eğer derslerimiz seyreltilecekse, o zaman zaten öğretmenlerimizin dersleri de seyreltilmiş olacak. Öğretmenlerimiz yüz yüze daha fazla ders verme imkanına sahip olacak. Derslerin bir kısmı uzaktan bir kısmı yüz yüze verilecek. Senaryolardan birisi bu. Basında 'hibrit model' diye bahsedildi biz ona 'karma model' diyoruz, kısmı olarak yüz yüze, kısmi olarak uzaktan eğitimle yapılan model. Eğer öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde ders çizelgesi seyreltilecekse öğretmenlerin saatleri de seyreltilmiş olacak. Dolayısıyla öğretmenimizin daha fazla saati de olacak."