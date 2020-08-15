Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; bugün Adana'nın Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisindekibölgede şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem yapma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alınması üzerine Adanaİstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri ekiplerince operasyonbaşlatıldı.

37 KİLOGRAM PATLAYICIYLA YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine olay yerinehemen uzman ekip çağrıldı. Uzman ekiplerceyapılan çalışmaneticesinde çanta içerisinde 20 kg patlayıcı madde (TNT) yakalandı.

Ayrıca, araçşöförününsorgulamada, teröristi otostop yaparken araca aldığını beyan etmesi üzerine, teröristin araca bindiği yerde çalışma başlatıldı. Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık17 kg patlayıcı madde (TNT) dahabulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile birlikte toplam 37 kg TNTele geçirildi.

TERÖRİSTİN, ÖRGÜTÜN SÖZDE ÖZEL KUVVETLER BİRİMİNDEN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bombalı eylem hazırlığındaki B.K adlı teröristin, PKK-YPG'nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altınve sahte kimlik ele geçirildi.