Son Dakika: Meteoroloji sabah saatlerinde uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması; öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzey ve doğusunun çok bulutlu olması bekleniyordu. Sağanak yağış, İstanbul'da an itibariyle etkisini göstermeye başladı.

7 KENT UYARILMIŞTI

İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmini bu sabah Meteoroloji tarafından paylaşılmıştı. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği açıklanmıştı.

TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Yağışın bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar özellikle Sakarya çevresinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.