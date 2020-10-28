Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın son enflasyon raporunun tanıtımını yaptı. Uysal "3.çeyrekte iktisadi faaliyet v tipi belirgin bir toparlanma kaydetti. 2020 yılında muhtemelen pozitif büyüme göreceğiz. Öncü göstergeler istihdamın iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Uysal enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Uysal, 2020 yılında enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 (önceki yüzde 8,9) 2021 sonunda ise enflasyonun yüzde 9,4 (önceki yüzde 6,2) olmasını beklediklerini duyurdu.

Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

Nisan ayında dip seviyesini gören küresel iktisadi faaliyet kısmi toparlanma gösteriyor. Ancak küresel faaliyet salgın öncesi dönemin altında seyrediyor. Ekonomiye yönelik belirsizlik devam ediyor. Emtia fiyatları salgın öncesi seviyeleri aştı. Genişleyici mali ve parasal duruş gelişmiş ve gelişen ülkelerde devam etti. Yüksek belirsizlik gelişmekte olan ülkelere fon akımını engelliyor. Türkiye'nin risk primi dalgalı ve yüksek seyrediyor. Türkiye'de portföy çıkışları 3. çeyrekte arttı, döviz kurunda da oynaklık yükseldi.

"2020'DE POZİTİF BÜYÜME GÖRECEĞİZ"

3. çeyrekte iktisadi faaliyet 'V' tipi belirgin bir toparlama kaydetti. Toparlanma eylül ve ekim ayında sürüyor. 2020'de muhtemelen pozitif büyüme göreceğiz. Altın ithalatı dolarizasyon etkisiyle tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Kredi politikalarının normalleşmesiyle ithalat azalacak. Yılın ikinci yarısındaki istihdam kaybının yarısı telafi edildi. Öncü göstergeler istihdam koşullarının iyileştiğini gösteriyor.

"ENFLASYON ÖNGÖRÜLENDEN DAHA YÜKSEK BİR SEYİR İZLEDİ"

Yıllık tüketici enflasyonu 3.çeyrekte temmuz enflasyon raporunda sunulan tahmin bandı üst bandına yakın seyretti. Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izledi. Çekirdek göstergeler 3. çeyrek enflasyon eğiliminin temel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret ediyor.

Hizmetler sektöründe arz yönlü enflasyonist baskılar bir miktar azaldı. Gıda enflasyonundaki yüksek seyir devam ediyor. Enflasyon beklentilerini kontrol altına almak ve enflasyondaki düşüş sürecini yeniden tesis etmek amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırma adımları atıldı. Uluslararası ham petrol fiyatlarının uzun bir süre salgın öncesi seviyelerinin altında seyredeceğini öngörüyoruz. ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarının daha hızlı toparlanacağını öngörüyoruz.

YIL SONU TAHMİNLERİ

- 2020 petrol fiyat tahmini 41,6 dolar, 2021 tahmini 43,8 olarak bırakıldı.

- 2020 gıda fiyat enflasyonu tahmini yüzde 10,5'ten yüzde 13,5'e çıkarıldı.

- 2021 gıda fiyat enflasyonu tahmini yüzde 8,0'den yüzde 10,5'e çıkarıldı.

- Enflasyonun 2020 yıl sonunda %12,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,9)

- Enflasyonun 2021 yıl sonunda %9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %6,2)

- Enflasyonun orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

- Enflasyonun, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %11,1-13,1 aralığında -orta noktası %12,1- gerçekleşeceğini öngörüyoruz. (Önceki %6,9-10,9 aralığı ile %8,9)

- Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda %7,1-11,7 aralığında -orta noktası %9,4- gerçekleşeceğini öngörüyoruz. (Önceki %3,9-8,5 aralığı ile %6,2)

"ENFLASYONDA İYİLEŞME SAĞLANANA KADAR SIKI DURUŞ SÜRDÜRÜLECEK"

2020 yıl sonu enflasyon tahmininde TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükseliş 1,6 puan, çıktı fiyatlarındaki güncelleme 0,9 puan, gıda enflasyonu 0,7 puan artış etkisi yaptı. 2021 yıl sonu enflasyon tahmininde TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükseliş 0,8 puan, çıktı fiyatlarındaki güncelleme 0,3 puan, gıda enflasyonu 0,5 puan artış etkisi yaptı. Enflasyonda görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek.

Dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesi, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıyor. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Salgının seyrine bağlı olarak iç ve dış belirsizlikler devam ediyor, olağanüstü bir dönemden geçtik, hala da geçiyoruz.