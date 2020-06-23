Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
23.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:01
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşma 28 Haziran Pazar Günü saat 21.00'de oynanacak.
İŞTE 29. HAFTANIN HAKEMLERİ
Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
Trabzonspor - Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen
Göztepe - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor - Kayserispor: Mete Kalkavan
Rizespor - Denizlispor: Cüneyt Çakır
Gaziantep FK - Antalyaspor: Serkat Tokat
Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya