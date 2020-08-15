Son Dakika: Lyon, Manchester City'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi

Devler Ligi'nde yarı finalin son biletini Fransız ekibi Olympique Lyon aldı. Olympique Lyon , Manchester City'i 3-1 mağlup ederek Bayern Münih'in rakibi oldu.

LYON, SÜRPRİZİ YAPTI

Mücadeleye oldukça iyi başlayan ve topun kontrolünü elinde bulunduran Guardiola'nın öğrencileri Lyon'un hızlı hücumlarına bir türlü engel olamadı. Lyon'un gollerini 24. dakikada Cornet, 79. ve 87. dakikada Dembele kaydederken Manchester City'nin tek golünü De Bruyne attı.