Son Dakika: Lyon, Manchester City'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi
Son dakika: Olympique Lyon, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Lyon'un yarı finalde rakibi, Barcelona'yı 8-2 yenen Bayern Münih oldu.
15.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:01
Devler Ligi'nde yarı finalin son biletini Fransız ekibi Olympique Lyon aldı. Olympique Lyon , Manchester City'i 3-1 mağlup ederek Bayern Münih'in rakibi oldu.
LYON, SÜRPRİZİ YAPTI
Mücadeleye oldukça iyi başlayan ve topun kontrolünü elinde bulunduran Guardiola'nın öğrencileri Lyon'un hızlı hücumlarına bir türlü engel olamadı. Lyon'un gollerini 24. dakikada Cornet, 79. ve 87. dakikada Dembele kaydederken Manchester City'nin tek golünü De Bruyne attı.