Son Dakika: Lyon, Manchester City'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi Son dakika: Olympique Lyon, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Lyon'un yarı finalde rakibi, Barcelona'yı 8-2 yenen Bayern Münih oldu.

Devler Ligi'nde yarı finalin son biletini Fransız ekibi Olympique Lyon aldı. Olympique Lyon , Manchester City'i 3-1 mağlup ederek Bayern Münih'in rakibi oldu.

LYON, SÜRPRİZİ YAPTI

Mücadeleye oldukça iyi başlayan ve topun kontrolünü elinde bulunduran Guardiola'nın öğrencileri Lyon'un hızlı hücumlarına bir türlü engel olamadı. Lyon'un gollerini 24. dakikada Cornet, 79. ve 87. dakikada Dembele kaydederken Manchester City'nin tek golünü De Bruyne attı.

YARI FİNALDE SÜRPRİZ TAKIMLAR VAR

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi maçları yeni sistemle beraber tek maç üzerinden oynanıyor. Bayern Münih, Redbull Leipzig ve Paris Saint Germain'in ardından Olympique Lyon da yarı finale çıktı. Yarı finalde, iki Fransız ve iki Alman takımının olması ise dikkat çekti.

Yarı final eşleşmeleri şöyle;

Paris Saint Germain - Redbull Leipzig

Bayern Münih - Olympique Lyon