Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Liverpool, "Merseyside" derbisinde, Everton'a konuk oldu. Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı.

Everton'da forma giyen Milli Futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamadı. Cenk Tosun'un mart ayında çapraz bağlarından ameliyat olduğu ve 6-9 aylık süre içerisinde sahalara dönemeyeceği bildirilmişti.

FARK 23'E DÜŞTÜ

Bu sonuçla liderliğini sürdüren Liverpool puanını 83'e yükseltti. Liverpool'un, ligde son 8 haftaya girilirken, ikinci sırada yer alan Manchester City ile puan farkı 23 oldu.

Everton, puanını 38'e yükselterek ligde 12. sırada yer aldı.