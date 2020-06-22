Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında lider Liverpool, koronavirüs pandemisi sonrası oynadığı ilk maçta Everton ile 0-0 berabere kaldı.
22.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:21
Liverpool, "Merseyside" derbisinde, Everton'a konuk oldu. Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı.
Everton'da forma giyen Milli Futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamadı. Cenk Tosun'un mart ayında çapraz bağlarından ameliyat olduğu ve 6-9 aylık süre içerisinde sahalara dönemeyeceği bildirilmişti.
FARK 23'E DÜŞTÜ
Bu sonuçla liderliğini sürdüren Liverpool puanını 83'e yükseltti. Liverpool'un, ligde son 8 haftaya girilirken, ikinci sırada yer alan Manchester City ile puan farkı 23 oldu.
Everton, puanını 38'e yükselterek ligde 12. sırada yer aldı.
Kaynak: AA