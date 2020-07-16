Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

KIZ ÖĞRENCİLER MATEMATİK DIŞINDA DAHA BAŞARILI

LGS sınavında kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı olduğu bildirildi.

Öte yandan, soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde en düşük başarıyı Matematik alt testinde gösterdi.