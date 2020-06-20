Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

LGS'nin 09.30'da başlayan ilk oturum tamamlandıktan sonra 11.30'da başlayan ikinci oturum saat 12.50'de sona erdi. Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren sınavın sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak, kitapçıklar ise pazartesi gününden itibaren okullardan alınabilecek. Öte yandan sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden yayınlandı.

LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS'de geçtiğimiz senelerde, öğrenciler sınava girdikleri okullarda sınavın bitmesinin ardından kendi soru kitapçıklarını teslim alabiliyorlardı. Bu yıl pandemi nedeniyle öğrenciler soru kitapçıklarını 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla okullarından alabilecek. LGS soru ve cevapları ise her yıl olduğu bu yıl da sınavın ertesi günü yayınlanması bekleniyor.

MEB'in açıklamalarında şu ifadelere yer verilmişti; "Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Ayrıca, sınav evraklarına sınav görevlilerinin elle temasını önlemek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak."

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İçişleri, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve eğitim camiası iş birliğiyle uzun süredir tedbirlerine odaklandığımız LGS'yi huzurla tamamladık. Millî Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.